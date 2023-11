WhatsApp, continua ad imporsi come una delle prime e più popolari app di messaggistica istantanea più diffusa e conosciute al mondo. La piattaforma stupisce, ancora una volta, i suoi utenti, con l’inserimento di funzioni e servizi sempre nuovi. Infatti, per tutti coloro che non l’avessero ancora fatto, è disponibile una nuova versione dell’applicazione già pronta per essere installata.

Questo grazie all’introduzione di una nuova funzione, destinata a rendere l’ app ancora più sicura e coinvolgente, per una migliore esperienza d’uso dell’utente.

La funzione a cui facciamo riferimento, riguarda la possibilità di inviare messaggi autodistruttivi.

Nuove funzioni WhatsApp: Ecco come funzionano i messaggi autodistruttivi

La funzione dei messaggi autodistruggenti, è stata una delle novità più richieste dagli utenti WhatsApp. Essa consiste nell’eliminazione automatica di alcuni messaggi che scompaiono dopo essere stati visualizzati.

In particolare, tale funzione, è disponibile sulla versione mobile dell’applicazione.

Si tratta di una novità davvero molto importante, volta a tutelare, ancor di più, la sicurezza e la privacy degli utenti. In quanto, risulta essere particolarmente idonea per inviare contenuti temporanei o sensibili che non verranno salvati nella memoria del dispositivo.

Come detto la notizia è stata appresa con grande entusiasmo da parte di tutti gli utenti, i quali hanno chiesto che la nuova funzione venga estesa anche per la versione desktop della piattaforma. Tuttavia, per il momento, resta valida solo per un numero selezionato di utenti Beta tester. Ma si pensa che, in un futuro non può troppo lontano, potranno accedervi liberamente tutti i clienti, sia IOS sia Android.