Kia Sorento 2024: un restyling completo sia dentro che fuori

Kia Sorento 2024 cambia aspetto con un completo restyling, mostrato già qualche mese fa, ed infarcito di dettagli con novità interessanti, rilasciate proprio in questi giorni dall’azienda orientale.

Le prime differenze le notiamo ovviamente nell’estetica, il frontale ha una mascherina decisamente più ampia, con gruppi ottici e firma luminosa ridisegnati completamente, offrendo una sensazione di possenza e di modernità, sempre appoggiandosi al motto “Opposites United“, che caratterizza tutte le ultime vetture del brand. Dimensioni che restano anche inalterate, o comunque cambierebbero di poco, con un passo di 2,81 metri e cerchi in lega che partono da un minimo di 17 pollici, fino ad arrivare ai 20 pollici massimi.

Kia Sorento 2024, come cambia negli interni

La disposizione interna del cruscotto ricalca quanto stiamo vedendo con gli altri modelli del brand, parliamo quindi di un grande display curvo che ingloba il cruscotto e la parte centrale della vettura, tramite la quale controllare l’infotainment, per una sensazione di continuità davvero unica. Il tunnel centrale è stato ridisegnato con un selettore più piccolo e meglio posizionato, così da ridurre il suo ingombro, oltre a materiali riciclati, composti da pelle sintetica e plastica, mantenendo comunque inalterati i 7 posti disponibili del modello precedente.

La vettura entrerà presto in commercio in svariate versioni: alla base troviamo il classico termico diesel con cilindrata 2.2, cambio automatico a 8 rapporti a doppia frizione, sia per quanto riguarda la trazione anteriore che quella integrale. Chiaramente, dato il periodo storico, grande apertura anche verso il mondo del green, con la presenza di una full hybrid e di una plug-in hybrid.

In entrambi i casi è presente un motore 1.6 T-GDI, il quale però risulta essere abbinato a batterie differenti tra loro: con la full-hybrid ci troviamo di fronte un componente da 1,49 kWh (trazione anteriore o integrale) e cambio a sei marce, mentre per la plug-in hybrid, la batteria sarà da 13,8 kWh e trazione integrale.

Al momento attuale Kia non ha annunciato i prezzi di vendita dei modelli, in quanto la commercializzazione sul territorio italiano inizierà solo nel secondo trimestre del prossimo anno (2024). A prescindere da ciò, l’azienda ha comunicato di non voler fare differenze con il passato, promettendo una garanzia estesa di 7 anni complessivi, o comunque fino ad un massimo di 150’000 km.