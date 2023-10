Gli interni di Kia EV3 e EV4, le due concept car di cui vi abbiamo parlato anche qui, sono al centro dello studio condotto da Kia per migliorare lo stile di vita e l’usabilità dell’utente nel corso delle singole giornate, grazie al focus sui materiali e le metodologie eco-compatibili, per sottolineare la transizione voluta dall’azienda verso la mobilità sostenibile.

Il perfetto equilibrio tra luce e trasparenze è ispirato all’elemento dell’Aria in EV3, mentre in EV4 il team CMF ha utilizzato materiali per ridurre il più possibile l’impatto ambientale, con materiali addirittura coltivati. La resistenza del micelio, che si può ottenere dalle radici dei funghi, è elevata se combinata con una superficie morbida, il che ha permesso a Kia di sviluppare e produrre i materiali da utilizzare, coltivandolo in ogni forma desiderata.

Discorso diverso per EV4, dove l’interno dell’abitacolo si sono ispirati a Terra, con tessuti in cotone riciclato al 100%, pitturati con coloranti (ovviamente di origine naturale), al cui interno si possono trovare gusci di noce e radici di robbia, gentilmente offerti dalla Natura. Tutti gli interni sono stati cuciti a mano, con strisce di tessuto applicate al vano portaoggetti e al cruscotto della vettura, per una maggiore unicità e qualità dell’atmosfera creatasi, ed allo stesso tempo offrire un approccio artigianale che riesce a conferire un effetto tridimensionale davvero sorprendente (grazie alla finitura 3D Knit).

Kia EV3 e EV4, due concept car molto interessanti

La console di EV4 è stata infine arricchita con fibre di canapa, una pianta che cresce rapidamente e richiede in cambio una minima attenzione per la sua coltivazione, oltre che esser sostenibile e facilmente modellabile, arricchendo ancora una volta l’abitacolo della vettura.

Di queste due concept car ne sentiremo ancora molto parlare, appena possibile pubblicheremo futuri aggiornamenti in merito.