L’incidenza dell’intelligenza artificiale (IA) nella nostra vita quotidiana è in costante crescita, spaziando dal mondo professionale con analisi dati e elaborazione di presentazioni, fino ai momenti di svago con la creazione di immagini. In Italia, il mercato dell’IA ha raggiunto un valore di 500 milioni di euro nel 2022, registrando una crescita del 32% in un solo anno, secondo l’Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management. Le proiezioni prevedono inoltre un ulteriore aumento a 700 milioni nel 2025, con un tasso di crescita annuo medio del 22%.

Uno dei settori più segnati da tale incremento è quello dell’editing e della grafica. Le IA permettono infatti a chiunque di ottenere in poco tempo immagini dettagliate con stili differenti. Alcuni usano tale tecnologia già da un po’ e hanno addirittura creato fumetti e libri illustrati.

Testa le IA utilizzando una di queste piattaforme

Siete curiosi di testare le capacità delle intelligenze artificiali? Ecco 4 siti web con cui potrete riprodurre qualsiasi immagine anche se non siete grafici, grazie all’ausilio dell’IA.

DALL-E di OpenAI

Creata da OpenAI, DALL-E utilizza un modello text-to-image basato su GPT-3 con 12 miliardi di parametri. Questa piattaforma può generare immagini da zero o ricreare quelle esistenti, offrendo infinite possibilità di variazioni. Gli utenti, dopo la registrazione e la fornitura delle proprie indicazioni, ottengono rapidamente quattro “foto” modificabili attraverso vari menu.



Midjourney, creatrice del Fake Trump

Midjourney è nota per la creazione della foto dell’arresto di Trump ed è anch’essa un programma text-to-image che consente di generare immagini da testi scritti. Accessibile tramite desktop o app Discord, richiede un account e offre abbonamenti mensili con tariffe variabili da 10 a 120 dollari.

L’IA con NightCafe

NightCafe si presenta come uno strumento per creare opere d’arte straordinarie sfruttando l’IA. La piattaforma consente di partecipare a sfide sull’uso dell’intelligenza artificiale, chattare con appassionati di arte e molto altro ancora. Funziona con crediti, guadagnabili o acquistabili, ma propone anche una versione gratuita. L’app per Android e iOS è infatti scaricabile da tutti e permette agli utenti di scegliere tra diversi stili.

Grande facilità con Crayon

In ulltima, Craiyon che si distingue come un generatore di immagini AI accessibile, donando un’opzione gratuita e piani a pagamento che oscillano dai 5 ai 20 dollari al mese, con opzioni personalizzabili. Quello che spicca di Craiyon è la sua immediatezza e semplicità d’uso.

L’interfaccia della piattaforma di IA è sorprendentemente intuitiva, una casella di testo fa da guida nel processo creativo, chiedendo cosa si desidera generare. Le opzioni includono arte, disegno e foto. Una caratteristica interessante è la possibilità di modulare l’intensità di certe caratteristiche visive attraverso l’uso di parole negative. Ad esempio, l’utilizzo del termine “viola” potrebbe ridurre la presenza del colore viola nell’immagine generata.