1Mobile, fino al 4 Dicembre sarà possibile adottare la tariffa Flash 220 al 50%

Dal 23 novembre, i nuovi clienti dell’operatore virtuale 1Mobile hanno l’opportunità di sfruttare l’offerta Flash 220 Black Friday Edition, una promozione speciale legata al periodo del Black Friday. Questa offerta, che rappresenta un’opportunità per chi cerca un piano conveniente e ricco di servizi, resterà attiva fino al 4 dicembre, salvo modifiche.

1Mobile: i servizi offerti dall’operatore

Analizzando in dettaglio l’offerta, la Flash 220 Black Friday Edition di 1Mobile propone ai suoi utenti minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 90 SMS verso tutti e ben 220 Giga di traffico dati ogni mese. Il prezzo promozionale per questa offerta è di 4,99 euro al mese per i primi due mesi, dopodiché il costo mensile salirà a 9,99 euro. In questo modo, gli utenti che decideranno di aderire a questa promozione durante il periodo del Black Friday potranno beneficiare di uno sconto del 50% per i primi due mesi.

Se dovessero terminare i Giga di traffico dati inclusi nell’offerta, l’utente ha la possibilità di continuare a navigare a un costo aggiuntivo di 0,50 centesimi di euro ogni 100 mega di traffico dati utilizzati. Questa clausola garantisce una certa flessibilità e continuità nell’uso dei dati, anche dopo aver raggiunto il limite mensile.

1Mobile, parte della Compagnia Italia Mobile guidata dall’amministratore delegato Antonio Cortina, è un operatore virtuale che si appoggia alla rete Vodafone 4G. Offre velocità di navigazione fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, assicurando prestazioni di navigazione elevate. Per quanto riguarda i costi iniziali, l’acquisto di una nuova SIM ha un prezzo di 10 euro, ma con l’attivazione online, gli utenti possono ottenere sia la SIM sia la spedizione gratuitamente, aggiungendo un ulteriore vantaggio a chi sceglie di aderire online.

Questa offerta di 1Mobile rappresenta quindi una scelta attraente per chi cerca un piano telefonico conveniente ma ricco di servizi, con il vantaggio aggiuntivo di sfruttare la rete Vodafone.