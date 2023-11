Rockstar Games dovrebbe, a breve, lanciare sul mercato il nuovo GTA 6, uno dei titoli più attesi del decennio, se considerate l’enorme attenzione della community, e quanti ancora oggi stanno giocando agli episodi passati. I rumors e le indiscrezioni che si sono susseguite nel tempo sono tantissime, con utenti pronti a tutto pur di carpire qualche piccola informazione in merito, anche semplicemente riguardante l’ambientazione del capitolo.

Piccole informazioni si possono estrapolare da una mail interna che Rockstar Games avrebbe inviato agli sviluppatori, condivisa da un tester direttamente con il web, almeno in parte. Infatti quest’ultimo non avrebbe mostrato l’intero contenuto della stessa, ma solamente una piccola parte, corrispondente al titolo e alla prima fase, nella quale si dice che è arrivato il momento di mostrare ai fan cosa effettivamente li attende nell’immediato futuro della serie.

GTA 6: quando avremo maggiori informazioni?

La domanda a cui tutti noi vorremmo dare una risposta è molto semplice: quando avremo maggiori informazioni?. Presto detto, infatti stando a quanto trapelato la diffusione anche solo del trailer ufficiale di GTA 6 dovrebbe avvenire durante i The Game Awards 2023, in programma direttamente il 7 dicembre 2023.

Un evento che cattura l’attenzione di tutta la community dei videogiocatori, interessati a scoprire quale sarà il gioco dell’anno 2023, oltre che carpire maggiori informazioni in merito a cosa effettivamente ci aspetterà in un futuro (speriamo) non troppo lontano, salvo ritardi e posticipazioni dell’ultimo minuto.