NVIDIA, l’azienda tecnologica statunitense con sede a Santa Clara, in California, ha proprio di recente annunciato nuovi fantastici bundle per tutti i suoi fun. Questi saranno disponibili per tutti coloro che acquisteranno le nuove schede grafiche RTX serie 40. Si tratta di schede di ultimissima generazione, la cui tecnologia rappresenta il frutto di studi e numerose ricerche.

Gli acquirenti, infatti, oltre ai tradizionali 18 nuovi giochi aggiunti a GeForce NOW, riceveranno ben tre mesi gratuiti di PC Game Pass e di abbonamento GeForce NOW Priority. Insomma un’occasione davvero imperdibile, che i veri fan non possono lasciarsi scappare.

NVIDIA: Cosa include e quanto dura la nuova promozione

Questa nuova promozione NVIDIA, come detto, è attivabile solo con l’acquisto delle schede grafiche di ultima generazione. Ovvero quelle che presentano un’architettura Ada Lovelace. Quest’ultima è stata infatti progettata per garantire prestazioni rivoluzionarie per il ray-tracing e la grafica basata su IA.

In conclusione, possiamo quindi dire che le schede grafiche con le quali è possibile accedere alla promozione sono:

NVIDIA GeForce RTX 4060;

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti;

NV. GeForce RTX 4070;

NV. GeForce RTX 4060 Ti;

NV.GeForce RTX 4080;

NV. GeForce RTX 4090

L’offerta avrà inizio il 28 Novembre 2023 e copre tutte le schede grafiche che saranno acquistate fino all‘8 gennaio 2024.

La scadenza stabilita per riscattare tutti i regali gratuiti è il 22 Febbraio 2024.

Non sappiamo se vi sarà una proroga o altre modifiche, di conseguenza vi consigliamo di approfittare subito di questa incredibile occasione.

Ad ogni modo, in caso di eventuali aggiornamenti e nuove notizie a riguardo non tarderemo ad informarvi.

Quindi restate sintonizzati !