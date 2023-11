Google Drive, il bug che ha cancellato file e foto di molti utenti

Recentemente, Google ha avviato indagini a seguito di segnalazioni da parte di utenti di Google Drive che hanno riferito la scomparsa inaspettata dei loro file dalle rispettive directory. Queste segnalazioni hanno attirato l’attenzione dell’azienda, che ha riconosciuto il problema attraverso un thread pubblicato sul forum di supporto. Da quanto emerso, l’incidente sembra influenzare un gruppo limitato di utenti, ma non per questo è meno significativo per coloro che sono stati colpiti.

Google Drive: cosa è successo all’azienda?

Il problema identificato riguarda in particolare gli utenti dell’app desktop di Google Drive, con versioni dell’app che vanno dalla 84.0.0.0 alla 84.0.4.0. Le segnalazioni degli utenti, che hanno iniziato a emergere online, evidenziano casi di perdita di dati significativi. In un caso segnalato, un utente ha riferito di aver perso tutti i dati memorizzati su Google Drive a partire da maggio. Questa scoperta è stata fatta solo la scorsa settimana, e nonostante il supporto ricevuto dal team di assistenza clienti di Google, che ha incluso procedure di recupero dei dati e tentativi di eseguire il backup e ripristinare la cartella DriveFS, i dati non sono stati recuperati.

Al momento del report, nel thread di supporto sono state raccolte le segnalazioni di 192 utenti, indicando che il problema è più diffuso di quanto inizialmente previsto. Un membro del team di Google, Saitej, ha fornito alcune direttive agli utenti colpiti, tra cui l’importante raccomandazione di non fare clic su “Disconnetti account” in Google Drive. Inoltre, è stato sottolineato di non eliminare o spostare la cartella dei dati, situata in %PROFILOUTENTE%AppDataLocalGoogleDriveFS su sistemi Windows e ~/Library/Application Support/Google/DriveFS su macOS.

Per cautela, è stato suggerito agli utenti di effettuare una copia di backup del contenuto della cartella in un’altra posizione, per mitigare il rischio di ulteriori perdite di dati. Questo incidente ha messo in luce l’importanza di avere strategie di backup e recupero dei dati, soprattutto quando si affidano file importanti a servizi cloud come Google Drive.