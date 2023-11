La questione iniziata quasi otto mesi fa, ed ora protrattasi in Tribunale, sembra ancora non aver trovato la sua risoluzione. Mentre la disputa che vede protagonista l’operatore virtuale Rabona Mobile continua senza accenni ad una possibile conclusione gli utenti dell’operatore continuano a vivere nell’incertezza. Molti proprio considerando l’andamento generale della disputa si stanno chiedendo se Rabona Mobile potrebbe chiudere per sempre.

I primi disservizi hanno avuto inizio quasi otto mesi fa ormai. Nel giro di qualche settimana tutti gli utenti Rabona hanno visto le loro SIM telefoniche diventare sempre più inutilizzabili senza avere la possibilità di fare niente a riguardo. In appena qualche mese, infatti, le schede SIM hanno presentato malfunzionamenti riguardo la connessione ad Internet, la possibilità di effettuare chiamate ed anche di inviare SMS. Insomma, in poche parole, gli utenti si sono ritrovati con delle SIM Rabona Mobile che permettevano loro solo di ricevere chiamate ed SMS. Oltre questo, come detto, erano praticamente inutilizzabili.

Disagi per gli utenti Rabona Mobile

Dopo i primi momenti di panico, in cui nessuno sapeva cosa stava accadendo, Rabona Mobile ha pubblicato sui propri canali ufficiali, un comunicato che spiegava l’origine dei disservizi. In questo comunicato, infatti, Rabona Mobile ha dichiarato che l’intera questione ha avuto origine dall’interruzione, non concordata, dei servizi di rete da parte dei principali partner dell’operatore virtuale, ovvero Vodafone e Plintron. Questa interruzione improvvisa ha dato inizio ai primi disservizi. Questi disservizi hanno condotto gli utenti nella situazione di incertezza in cui si sono ritrovati proprio in concomitanza con i mesi più caldi dell’anno.

Come anticipato la questione si è spostata in Tribunale, ma per il momento non ci sono notizie a riguardo. Proprio per questo, in molti stanno ipotizzando che l’operatore virtuale Rabona Mobile possa chiudere definitivamente. Questa eventualità però non è stata confermata dall’operatore che ha anzi chiesto un ricorso in Tribunale per i suoi utenti.

Il ricorso è stato approvato. Dunque, oltre a ricevere un risarcimento in denaro pari a tutte le ricariche fatte durante i mesi di inattività, gli utenti Rabona Mobile hanno potuto riavere di nuovo le proprie SIM funzionanti. Anche se si è arrivati ad un nuovo equilibrio però, come già detto, non ci sono aggiornamenti recenti sulla questione. Possiamo solo aspettare che la situazione in Tribunale trovi presto la sua risoluzione definitiva.