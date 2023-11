Rabona Mobile è diventato uno degli operatori virtuali più noti e competitivi sul mercato di telefonia in Italia. L’iniziale entusiasmo però è stato smorzato da una serie di disservizi che dall’estate non hanno dato tregua ai suoi clienti. La situazione, decisamente critica, ha raggiunto un nuovo punto di equilibrio, ma non è ancora chiaro cosa succederà all’operatore virtuale.

I disservizi di Rabona Mobile

Nel giro di un paio di mesi, tutti gli utenti Rabona Mobile si sono ritrovati estraniati dal mondo delle telecomunicazioni, con una SIM completamente inutilizzabile. Inizialmente non era chiaro quali fossero effettivamente le cause di questi disservizi. Inoltre, per qualche settimana, non erano state rilasciate informazioni ufficiali a riguardo.

Poi, con una comunicazione ufficiale sul suo sito web, Rabona Mobile ha informato i suoi utenti che i malfunzionamenti e i disservizi in atto erano dovuti ad una scelta non concordata in precedenza da parte di Vodafone e Plintron i due operatori a cui l’operatore virtuale fa riferimento per fornire i suoi servizi alla propria clientela. Questa decisone ha dunque portato ad una cessazione dei servizi di Rabona Mobile.

Dopo questo annuncio, la disputa tra i “fornitori” e l’operatore virtuale si è spostata in Tribunale dove è tutt’ora in corso. Nell’attesa di una possibile risoluzione Rabona è riuscito ad ottenere il ricorso presentato e che permette ai suoi clienti di riavere indietro le proprie SIM e allo stesso tempo ottenere un rimborso in denaro pari a tutte le ricariche effettuate nei mesi dei disservizi.

Dunque, per il momento gli utenti di Rabona Mobile hanno riavuto indietro le proprie SIM, ora di nuovo funzionanti, ma, come detto, la disputa in Tribunale è ancora in corso e non è ancora chiaro quali saranno gli effettivi esiti.

C’è chi ha ipotizzato una possibile chiusura dell’operatore virtuale, ma quest’ultimo non ha mai mostrato intenzioni in tal senso. Anzi, sul sito dell’operatore è ancora possibile sottoscrivere nuove promozioni ed attivare una SIM Rabona. Dunque, non resta che attendere. Tutti gli utenti che non sono disponibili ad aspettare oltre per sapere quali saranno le sorti delle proprie schede SIM l’operatore telefonico virtuale offre la possibilità di recedere il proprio contratto senza costi extra o penali.