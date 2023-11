Un caso sollevato recentemente da un utente TikTok sta suscitando parecchia curiosità da parte dei possessori di iPhone. La situazione anomala vede Angele Sofia, questo il nome dell’interessata, alle prese con una sorta di “sveglia fantasma” che continua a presentarsi ogni giorno alle 9:25 pur non essendo mai stata impostata.

La protagonista della vicenda avrebbe richiesto consigli utili al fine di rimediare al fastidio provocato dall’impossibilità di disattivare l’allarme tramite una clip condivisa sul noto social ma le risposte non sembrerebbero aver portato a una soluzione definitiva.

iPhone continua a proporre una “sveglia fantasma”: ecco alcune (im)probabili soluzioni!

Se la prima idea apparsa in mente fosse quella di procedere cambiando il proprio iPhone, per esperienza diretta è possibile affermare che ciò non cambierà in alcun modo la situazione. Trasferendo i propri dati sul nuovo dispositivo anche l’allarme fantasma continuerà ad essere presente. Inoltre, recarsi in un centro Apple potrebbe apparentemente sembrare la soluzione più azzeccata ma anche in questo caso ogni sforzo potrebbe rivelarsi vano.

I più consigliano di procedere con un controllo approfondito degli eventi registrati in calendario o con una verifica dei promemoria o di allarmi impostati su app di terze parti ma tutto ciò rappresenterà soltanto l’ennesimo tentativo fallito. Così come procedere con l‘aggiornamento manuale dell’orario per visualizzare le sveglie impostate nella speranza che possa apparire l’allarme fantasma sarà decisamente inutile.

L’unico accorgimento effettivamente valido, ma non ancora dimostrato, sembrerebbe essere anche quello più estremo. Gran parte degli utenti che hanno interagito con Angele consigliano, infatti, di procedere con un ripristino completo dell’iPhone ma chi sarebbe disposto a dire addio a tutti i propri dati per una sveglia?

Tutte le soluzioni fino ad ora emerse, fatta eccezione per quella maggiormente drastica, non risultano efficaci e probabilmente l’intoppo non avrà mai soluzione. I casi di sveglie fantasma su iPhone non sono poi così isolati ma il problema sembrerebbe non essere ancora rilevante al punto da attirare l’attenzione della Mela morsicata, la quale potrebbe indagare sui motivi del fenomeno e proporre in futuro alcuni suggerimenti effettivamente efficaci tramite i quali poter porre fine alla persecuzione da parte di allarmi apparentemente inesistenti.