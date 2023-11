Recensione Amazon Echo Show 8 2023 (3a gen): un grande upgrade

Amazon Echo Show 8 2023 (3a gen) è lo smart display di nuova generazione, un prodotto che racchiude al proprio interno tutta la tecnologia più rinnovata e l’esperienza che Amazon ha acquisito nel corso degli anni, messa a nuda disposizione del consumatore finale. Scopriamolo meglio da vicino nella nostra recensione completa.

Design e Estetica

Da un punto di vista puramente estetico, il prodotto cambia poco rispetto a quanto apprezzato in passato, ma vogliamo porre l’accento sul grande impegno di Amazon nel rispetto dell’ambiente. La sostenibilità sta alla base della realizzazione del prodotto, composto al 29% da materiali riciclati e con il 99% dell’imballaggio da materiale riciclato.

Ciò che cambia è la cornice, appositamente rivisitata per contenere direttamente la fotocamera (e posta al centro del dispositivo), ed una parte posteriore decisamente più arrotondata e profonda, il tutto porta ad un’audio rivisitato e ridisegnato. Le dimensioni sono ad ogni modo allineate con le aspettative, parliamo di 200 x 139 x 106 millimetri, con un peso di 1034 grammi, una realizzazione prevalentemente in plastica rigida, combinata con il tessuto della parte posteriore, comunque materiali di buona qualità generale, che non danno la sensazione di rompersi facilmente.

Hardware e Specifiche

Amazon Echo Show 8 2023 (3a gen) è il classico smart display dell’azienda americana, integra un display touch con risoluzione HD da 8 pollici di diagonale, qualitativamente in linea con il predecessore, e senza particolari differenze. La presenza di un processore più performante lo risentiamo anche nella reattività del prodotto, infatti gli input vengono recepiti più rapidamente, ed è maggiormente in grado di reagire in tempi sicuramente più brevi. Il dettaglio e la nitidezza, come anche la gamma cromatica, non sono molto ampi, ma non potevamo aspettarci davvero nulla di diverso.

La fotocamera, da 13 megapixel, è finalmente posta al centro della cornice, con copri-camera fisico integrato per la gestione della privacy. Ciò permette di godere di una prospettiva più adatta alle esigenze, con una risoluzione fortemente migliorata rispetto al passato, senza comunque abbandonare l’auto-framing, utilissimo per restare sempre al centro dell’inquadratura, anche nel momento in cui vi sposterete nell’ambiente.

Gli altoparlanti sono due full-range da 52 millimetri (precisamente da 2 pollici), con l’aggiunta del radiatore passivo per la gestione dei bassi. La trasmissione dell’audio avviene lateralmente, ma il miglioramento è assolutamente netto. Le frequenze basse sono molto più corpose, il dettaglio e la nitidezza portano ad un suono più ricco e preciso, con picchi sonori meglio gestiti e mai distorti. Non è chiaramente un device da consigliare ad un audiofilo, ma resta una buonissima alternativa nella sua versatilità.

I microfoni posti sulla superficie sono più immediati e reattivi, riuscendo a captare la voce in pochissimi secondi, ed allo stesso tempo riuscendo a reagire all’input vocale con una tempestività davvero ottima. L’utilizzo è altrettanto semplificato, lo potremmo davvero definire alla portata di tutti, a partire ad esempio dalla configurazione: bastano pochissimi passaggi, ed un account Amazon, per riuscire ad accedere al sistema.

L’interfaccia è più reattiva, come tutto il dispositivo del resto, con scorciatoie che facilitano lo spostamento tra le varie sezioni/menù, oltre alla possibilità di visualizzare più dettagli in determinate sezioni nel momento in cui l’utente dovesse avvicinarsi al prodotto. Per il resto è il solito classico Amazon Echo, con la gestione della domotica, la visione delle telecamere connesse, l’utilizzo come se fosse un altoparlante esterno, grazie all’ausilio della connettività bluetooth, oppure la connessione alla rete con il WiFi 802.11 ac dual-band. Il prodotto può fungere anche da vero e proprio hub per la casa intelligente, grazie all’integrazione di Matter, Zigbee e Thread.

Amazon Echo Show 8 2023 (3a gen) – conclusioni

In conclusione Amazon Echo Show 8 2023 (3a gen) è lo smart display da acquistare se viete alla ricerca di un prodotto bilanciato e tecnologicamente avanzato, un dispositivo che permetta a tutti gli effetti di avere sotto mano il meglio del meglio di quanto Amazon ha da offrire con qualche piccola chicca: display di qualità, maggiore reattività sia nelle operazioni di base che nel riconoscimento audio, ed una buona resa sonora.

Un aspetto negativo? forse il prezzo finale di vendita, la richiesta di 169 euro rende il dispositivo meno accessibile da parte del pubblico.