Anche l’operatore telefonico Tiscali ha dalla sua parte un catalogo di offerte di rete mobile davvero notevole. L’operatore lo tiene poi costantemente in aggiornamento. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha rinnovato leggermente la sua proposta con alcune nuove offerte di rete mobile. Ecco qui di seguito i dettagli.

Tiscali aggiorna il suo catalogo con nuove offerte mobile strepitose

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico Tiscali ha rinnovato il suo catalogo con diverse offerte mobile davvero interessanti. La prima di queste è l’offerta denominata Tiscali Smart Basic 50. Quest’ultima include ogni mese 50 GB di traffico dati, 100 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Il costo per il rinnovo mensile è di soli 5,99 euro. La seconda offerta proposta dall’operatore è Tiscali Smart 120. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare ogni mese 120 GB di traffico dati ad un costo leggermente più alto di 7,99 euro al mese. Rimangono poi inclusi i 100 SMS e i minuti di chiamate senza limiti.

L’operatore telefonico Tiscali ha infine proposto un’altra offerta mobile pensata per chi ha bisogno di una maggiore quantità di giga per navigare. Stiamo parlando dell’offerta mobile denominata Tiscali Smart 220. Come suggerisce il nome, in questo caso gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 220 GB di traffico dati per navigare letteralmente senza pensieri. Anche per questa offerta ci sono poi inclusi nel bundle mensile 100 SMS e minuti di chiamate illimitati verso tutti. Il costo finale che gli utenti dovranno sostenere è comunque di 9,99 euro al mese.