Vodafone distrugge TIM con le Silver da 6 euro al mese

Sarebbe complicatissimo per gli altri gestori riuscire a fare quello che sta facendo Vodafone in quest’ultimo periodo. L’azienda colorata di rosso ha deciso di prendere di nuovo in mano le redini del gioco mettendo in netta difficoltà le altre compagnie telefoniche, che infatti perderanno diversi utenti proprio per mano sua.

L’obiettivo è quello di consolidarsi in testa alla classifica dei gestori più famosi in assoluto, ma dovrà scalzare altre realtà che si sono affermate ultimamente. Tra queste sicuramente c’è Iliad, marchio che ormai è ben impresso sull’Italia con oltre 10 milioni di utenti che lo seguono. Probabilmente però non sarà un problema per Vodafone, visto che ha pensato a due offerte che già nel passato avevano portato tanti utenti a far parte della sua famiglia.

Al loro interno sarà presente ogni contenuto, a partire dai minuti fino ad arrivare alla connessione ad Internet in quantità. Ovviamente un altro aspetto che gli utenti si aspettano di trovare è il prezzo molto basso, cosa che sarà disponibile ma solo per alcuni nuovi clienti.

Vodafone lancia le sue due nuove Silver che partono da 100 giga al mese con 6,99 €

Per mettere a tacere tutti gli altri gestori, Vodafone aveva bisogno di di lanciare qualcosa di incredibile e lo ha fatto. Si tratta di due offerte che hanno lo stesso nome, ovvero Silver. La prima consente di avere minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori con 100 giga disponibili in 4G per 6,99 €.

La seconda arriva a 150 giga in 4G con minuti ed SMS senza limiti per 7,99 € al mese.