Un conducente di una Tesla Model S del 2015 ha condiviso un’esperienza scioccante su Reddit, sottolineando alcuni aspetti critici riguardanti le auto elettriche. L’uomo, con la vettura fuori garanzia da quattro mesi e 163.000 miglia sul contachilometri, si è trovato dinanzi un bel conto da 19.346,06 dollari (equivalente a circa 17.000 euro) per la sostituzione della batteria. Questo episodio ha sollevato questioni importanti riguardo ai costi di manutenzione e alla gestione delle riparazioni per i veicoli di questa categoria.

L’uomo ha poi lanciato un avvertimento agli altri proprietari di veicoli elettrici, consigliando di tener conto della possibilità di riservare una parte dei risparmi derivanti dai bassi costi di gestione per affrontare spese inaspettate come quella da lui incontrata. La scelta di optare per una batteria nuova anziché rigenerata ha notevolmente influito sulle spese riparazione, evidenziando alternative potenzialmente più economiche.

Alternative economiche per la Tesla e altre auto elettriche?

La discussione su Reddit ha suscitato un dibattito più ampio sulla convenienza e sulla disponibilità di alternative che non prevedono una fattura del genere nel settore delle auto elettriche. In particolare, è emerso che Tesla ha introdotto una sorta di tassa per coloro che ricaricano i propri veicoli oltre il 90% negli Stati Uniti.

Il dibattito ha dato, inoltre, il via ad un confronto tra la sostituzione di una batteria elettrica e la sostituzione di un motore in un auto a combustione interna, evidenziando le sfide e le opportunità nell’evoluzione della tecnologia automobilistica. La comparazione ha posto luce sulla complessità delle decisioni legate alla manutenzione e alla riparazione di qualunque vettura, con implicazioni dal punto di vista ecologico-ambientale che economico.

Nonostante la batosta finanziaria della sostituzione della batteria, il conducente ha sottolineato i vantaggi di possedere un’auto elettrica, come l’accesso gratuito alla sovralimentazione e alla possibilità di evitare totalmente i costi elevati del carburante in California. Questi aspetti contribuiscono a rendere più accettabile il ritorno sull’investimento, e il conducente ha ribadito la sua soddisfazione generale per il passaggio ad un auto che sia sostenibile. Tuttavia, nonostante i costi, la nuova batteria è coperta da garanzia solo per quattro anni e per un tot di 50.000 miglia (80467,2 km), fornendo un certo grado di sicurezza delimitato per la possibile manutenzione.