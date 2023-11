Mentre gli utenti attendono l’arrivo di iOS 17.2, un significativo bug sta attirando l’attenzione sul web, portando gli iPhone a un blocco completo. Segnalato da Wccftech e dimostrato in un video da bibasik7 su Twitter, il bug sembra rendere temporaneamente inattivo il touchscreen, con i pulsanti del volume e di accensione che non rispondono. Il problema sembra essere legato a un errore nella Libreria App di iOS, concentrato su iOS 17.1.1 e coinvolge una vasta gamma di modelli, dal 13 al 15.

Fortunatamente, il bug sembra attivarsi solo attraverso azioni specifiche, rendendolo poco probabile nell’uso quotidiano. In caso di incontro con la problematica, un riavvio forzato tramite i pulsanti di Volume e Accensione può risolverla, con istruzioni disponibili per chi ne è sprovvisto.

iOS 16: Problemi emergono con disconnessioni Wi-Fi e blocchi schermo su iPhone 14 e 13

Il rilascio di un nuovo aggiornamento di sistema è spesso accompagnato da una serie di bug, ma sembra che iOS 16, l’ultima release di Apple per gli iPhone, stia affrontando particolari difficoltà. Dopo i segnalati problemi legati al Wi-Fi, un nuovo inconveniente ha fatto la sua comparsa, coinvolgendo gli schermi di iPhone 14 e 13.

Numerosi utenti hanno riportato che, dopo l’installazione dell’ultimo aggiornamento di iOS 16, gli iPhone si scollegano casualmente dalla rete Wi-Fi, senza alcun intervento manuale, e con una frequenza che non sembra essere legata a cambiamenti nell’ambiente circostante.

Le disconnessioni avvengono in modo apparentemente casuale, ripetendosi più volte durante il giorno, anche quando non ci sono variazioni rilevanti nella connessione o nella posizione fisica del dispositivo. Alcuni utenti hanno notato che questo problema si manifesta soprattutto quando l’iPhone è in stand-by, come durante la notte, e non durante l’uso attivo del dispositivo.

Nonostante i tentativi di risolvere il problema con riavvii e ripristini delle impostazioni di rete o dell’intero dispositivo, sembra che il bug persista. Alcuni utenti hanno segnalato che il freeze dello schermo è accompagnato da glitch nelle animazioni, culminando in un blocco totale del dispositivo, che può essere risolto solo tramite un riavvio.

L’aggiornamento che crea disagi inaspettati

Nonostante vari aggiornamenti indirizzati ai bug in iOS 17, emerge un problema singolare che blocca gli iPhone, particolarmente evidente in iOS 17.1.1.

Per l’aggiornamento già inizialmente affetto da problemi di connettività, rallentamenti dell’interfaccia e surriscaldamento nei modelli iPhone 15 Pro, Apple ha rilasciato ulteriori aggiornamenti per affrontare tali problematiche. Tuttavia, un nuovo bug è emerso, rendendo il touchscreen completamente insensibile. Il bug, identificato nella sezione Libreria App di iOS 17, è stato dimostrato in un video, coinvolgendo diversi modelli, inclusi iPhone 13 e iPhone 14 Pro Max.

Si prevede che l’aggiornamento iOS 17.2 in fase beta risolva questa ed altre problematiche.