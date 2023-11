C’è una duplice buona notizia per tutti gli italiani in questo mese di novembre, Sembra infatti smorzarsi negli ultimi giorni la tenaglia del caro benzina per i cittadini, con un conseguente calo del prezzo per i carburanti sul suolo nazionale. Al tempo stesso è in arrivo un ulteriore bonus anti inflazione per garantire sostegno ai cittadini con redditi più bassi.

Benzina e diesel, i costi si abbassano a novembre

A novembre scendono i picchi delle scorse settimane sui prezzi della benzina. Dopo aver toccato e superato la quota dei 2 euro al litro, in media nazionale oggi un litro di benzina ha un valore poco più superiore agli 1,85 euro con prezzi che potrebbero, come sempre, essere più alti per i rifornimenti su rete autostradale e per la modalità del servito.

Lo stesso scenario di riduzione interessa anche il diesel. Il gasolio si attesta su un prezzo medio in Italia pari ad 1,80 euro per litro di rifornimento, con costi sempre più alti per la modalità servizio e per i rifornimenti su autostrada.

In seguito al rilascio della Social card da parte del Governo, anche per la benzina e per il diesel si rafforzano le misure di sostegno a favore dei redditi meno abbienti in Italia. Il Governo, infatti, previsto un nuovo bonus, un bonus una tantum dal valore di 80 euro per effettuare rifornimenti su tutta la rete nazionale. Avranno diritto al bonus tutti i percettori della Social Card, ossia i cittadini che hanno un reddito inferiore a 15mila euro e che sono regolarmente iscritti all’anagrafe.