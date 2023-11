La convenienza di TIM trascende il Black Friday. In vista degli ultimi giorni di novembre, il provider italiano continua a garantire a tutti i suoi clienti delle tariffe molto vantaggiose per la telefonia mobile. I clienti che desiderano attivare una ricaricabile avranno ora una scelta molto ampia, anche grazie alla presenza delle oramai famose tariffe Wonder.

TIM, le promozioni Wonder per convincere tutti i clienti

Nel novero dei listini per il provider italiano, la TIM Wonder occupa uno spazio del tutto rilevante. Gli utenti potranno optare per questa tariffa, disponibile non in una ma bensì in una duplice versione.

Una prima versione per la promozione del gestore mette sul piatto chiamate senza limiti verso i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della rubrica ed ovviamente anche 100 Giga per la connessione di rete. Il prezzo di questa promozione sarà pari a soli 9,99 euro ogni mese.

La seconda versione della TIM Wonder garantisce invece un costo di listino pari a soli 7,99 euro ogni trenta giorni e contempla chiamate no limits verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti verso tutti e ben 70 Giga per la connessione internet, sempre con la garanzia del 5G incluso nel prezzo.

Attivando la prima o la seconda versione della TIM Wonder gli utenti si impegnano altresì a garantire a TIM una quota di attivazione il cui costo è di 10 euro per ricevere la SIM. Al tempo stesso, gli utenti dovranno effettuare necessariamente la portabilità della rete da Vodafone, Iliad e WindTre. L’attesa per l’avvenuta portabilità sarà sempre pari ad un massimo di 3 giorni lavorativi.