Una nuova offerta di casa TIM sta letteralmente facendo faville, permettendo agli utenti di accedere ad una serie di prezzi bassi, ed allo stesso tempo godere di contenuti ugualmente di altissimo livello. L’attivazione, come al solito del resto, è possibile solamente in determinate condizioni.

Spendere poco con TIM è davvero facile e possibile, gli utenti al giorno d’oggi possono pensare di avvicinarsi agli sconti, solo nel momento in cui si trovassero in uscita da un operatore telefonico ben definito, e fossero disposti ad effettuare la portabilità del proprio numero di telefono originario.

TIM, che regalo solo oggi queste offerte sono incredibili

Una delle promozioni TIM più apprezzate e richieste del momento, ma attivabile solamente dagli utenti che decidono di uscire da ho.Mobile e LycaMobile, è sicuramente la Wonder. Soluzione che presenta un costo fisso di 9,99 euro al mese, quota che dovrà essere versata solamente tramite il proprio credito residuo, non il conto corrente bancario. L’attivazione è favorevole e relativamente economica, perché è vero che sono necessari 25 euro, ma allo stesso tempo 20 euro sono dedicati al traffico, che potrà essere utilizzato per i rinnovi.

All’interno della promozione si trovano comunque contenuti pronti a soddisfare anche l’utente più esigente, nello specifico parliamo di 50 giga di traffico dati al mese, con navigazione al massimo in 4G+, passando anche per illimitati minuti, che potranno essere utilizzati senza problemi per telefonare ad amici e parenti. La richiesta di attivazione, lo ricordiamo, potrà essere presentata solo nei punti vendita fisici.