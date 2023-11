Un volantino davvero pazzo è stato attivato oggi da Lidl, infatti gli utenti possono mettere le mani sulla tecnologia a praticamente costo zero, così da essere sicuri di avere la migliore possibilità di risparmio, a prescindere da ciò che effettivamente andranno ad aggiungere al proprio carrello.

La campagna promozionale attuale non si discosta da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che gli ordini devono sempre essere completati nei negozi fisici, e così tutti i consumatori possono accedere alle medesime riduzioni di prezzo, a patto che comunque si ricordino che le scorte sono limitate, quindi potrebbero terminare anzitempo.

Non perdetevi le offerte Amazon che potete avere oggi gratis in esclusiva sul vostro smartphone, iscrivendovi solamente al nostro canale Telegram ufficiale.

Lidl, un’occasione davvero unica per risparmiare

Fino al 3 dicembre da Lidl potete trovare una buonissima selezione di sconti legati ai prodotti per la casa, tra cui ad esempio annoveriamo l’umidificatore ad ultrasuoni con aromaterapia, che costa solamente 14,99 euro, oppure anche un buon termoventilatore in ceramica con presa, il cui prezzo è di 17,99 euro, per finire con il radiatore ad olio, un prodotto complesso (ma non troppo), il cui prezzo finale si aggira oggi attorno ai 59 euro.

Nel caso in cui le pulizie fossero il vostro pane quotidiano, dovrete anche pensare di acquistare il lavasuperfici a vapore, al prezzo di 24,99 euro, oppure il lavavetri, disponibile a 14,99 euro. Occasioni immancabili anche per il segmento beauty, tra cui spiccano il tagliacapelli/regolabarba a 19 euro, oppure il rasoio a lamina rotante da 24,99 euro, per finire con il pulsossimetro da soli 14,99 euro.