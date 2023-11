Google Maps, il bug che ha condotto centinaia di utenti nei deserti del Nevada

Recentemente, un bizzarro incidente legato all’uso di Google Maps è stato segnalato da SFGate, suscitando curiosità e preoccupazione. Google Maps, l’applicazione di navigazione ampiamente utilizzata, sembra aver causato confusione tra gli utenti indirizzandoli in percorsi alternativi nel deserto del Nevada, con l’obiettivo dichiarato di evitare il traffico cittadino. Tuttavia, questi percorsi hanno finito per creare situazioni problematiche, guidando gli automobilisti su sentieri fuoristrada e in zone desolate.

Google Maps: l’app per evitare il traffico

Uno dei video pubblicati online mostra una lunga fila di auto e un camionista che avvisa gli altri conducenti di invertire la marcia, poiché il sentiero non conduceva a una destinazione valida. Il camionista, a bordo di un grosso mezzo, procedeva attraverso cespugli e arbusti, cercando di informare gli altri automobilisti dell’errore di percorso.

Il sentiero suggerito da Google Maps era talmente stretto da permettere il passaggio di una sola auto alla volta, creando notevoli difficoltà per i conducenti costretti a fare manovre di retromarcia in condizioni estremamente sfavorevoli. Secondo le testimonianze, il percorso era cosi impervio e accidentato che diverse auto hanno subito forature alle gomme. La situazione si è aggravata a tal punto che la pattuglia autostradale ha dovuto chiudere l’accesso a quella strada, dichiarando che “ogni nuova auto che arrivava si trovava bloccata”.

Questo incidente ha evidenziato una problematica importante relativa all’affidabilità e alla sicurezza delle indicazioni fornite dalle app di navigazione. L’errore di Google Maps in questo caso ha portato gli utenti in una situazione di pericolo e di disagio, mettendo in luce la necessità di un controllo più accurato dei percorsi proposti e una maggiore consapevolezza da parte degli utenti nel seguire ciecamente le indicazioni di navigazione. La situazione è stata prontamente gestita dalle autorità locali per garantire la sicurezza di tutti gli automobilisti coinvolti.