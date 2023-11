Iliad è l’operatore telefonico di origine francese che, in pochissimo tempo, fin dal suo primo debutto in Italia, è riuscito a farsi spazio nel mercato super concorrenziale del settore delle telecomunicazioni.

Tanto è vero che oggi può contare un più di due milioni di utenti attivi.

La strada percorsa da Iliad sembra essere stata tutta in discesa.

Il gestore, infatti, dopo un primo momento durante il quale si è trovata costretta a prendere in prestito la propria linea da altri operatori più celebri del settore, adesso invece gode di infrastruttura di sua proprietà.

Progetto che garantisce ai suoi clienti altissime prestazioni al minimo prezzo.

Promo Iliad 150: Tutti i dettagli

Una delle migliori offerte Iliad del momento e che teniamo particolarmente a riportarvi di seguito, è la Iliad 150.

Essa al costo di 9.99 euro al mese, include: