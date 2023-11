La Stellantis, la nota multinazionale produttrice di motori e veicoli ha annunciato una rivisitazione del marchio Lancia, con la nuova Ypsilon 2024.

Si tratta di un modello che sarebbe dovuto essere presentato in maniera ufficiale e strategica insieme ad altre tre vetture.

La nuova edizione sarà identificata con il nome di “Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina“. Si tratta di una vettura elettrica al 100% che sarà prodotta in oltre 1906 unità.

A tal proposito, l’ amministratore delegato di Cassina, Luca Falo, ha parlato perr la prima volta di “visione condivisa” di innovazione e rispetto per la tradizione.

Nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina

Con il nuovo progetto della nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina infatti, l’amministratore Luca Falo, si è dimostrato molto collaborativo. Egli inoltre, ha sostenuto con grande entusiasmo quanto sia importante sperimentare nuovi linguaggi e concetti stilistici, in grado di rappresentare al meglio lo stile di vita attuale. Insomma una collaborazione perfetta tra tecnologia ed innovazione, restando allo stesso momento a passo con i tempi.

Che la nuova Lancia Ypsilon si stia preparando ad un suo possibile ritorno nel mondo del rally. Di certo un qualcosa che molti accoglierebbero in maniera positiva.

Tuttavia, per avere maggiori informazioni a riguardo e poter consultare le prime immagini del suddetto modello di vettura che sono già presenti online.

Per quanto riguarda reveal completo, esso è previsto per febbraio 2024. Ma tutti gli altri dettagli relativi alla Nuova Lancia Ypsilon, saranno svelati pian piano e nelle prossime settimane.

In caso di eventuali aggiornamenti non tarderemo a ripoetarveli con la puntualità di sempre.

Dunque… Restate sintonizzati!