Se siete alla ricerca di una linea voce ed internet per la rete di casa, WindTre ha la soluzione che fa per voi. In poche persone accedendo al sito ufficiale dell’operatore telefonico, potrete scegliere tra le varie opzioni disponibili e selezionare quella che risponde maggiormente alle vostre esigenze.

Inoltre, direttamente all’App di WindTre, avrete la possibilità di verificare la vostra copertura di rete inserendo l’indirizzo del vostro domicilio. In base al tipo di copertura previsto per la vostra abitazione, potete procedere con la selezione della promozione per la linea fissa pe voi più idonea.

Super Fibra WindTre: tutti i servizi inclusi

La promozione di cui vi parleremo oggi è la super fibra di WindTre, essa al prezzo di 26,99 euro al mese, prevede:

Chiamate illimitate e senza scatto alla risposta verso tutti i numeri mobili o fissi;

e senza scatto alla risposta verso Modem WiFi 6 incluso , grazie al quale potrete contare su una connessione stabile e veloce. Il modem wi-fi 6 Infatti garantisce una copertura di tutta la casa , mantenendo prestazioni eccezionali anche con la connessione contemporanea di più dispositivi;

, grazie al quale potrete contare su una connessione stabile e veloce. Il modem wi-fi 6 Infatti garantisce , mantenendo prestazioni eccezionali anche con la Possibilità di controllare le impostazioni del modem attraverso l’app ufficiale WindTre . Dove gli utenti verranno costantemente aggiornati sulle ultime novità dell’operatore telefonico circa nuove promozioni e sconti selezionati;

attraverso . Dove gli utenti verranno costantemente aggiornati sulle ultime novità dell’operatore telefonico circa nuove promozioni e sconti selezionati; La massima velocità di connessione a internet in fibra, fino a 2,5 Gigabit per i servizi di download ed upload!

In più una caratteristica davvero particolare di questa promozione, riguarda il fatto che se all’ interno della famiglia vi sono membri che dispongono della linea WindTre sul proprio smartphone, essi potranno usufruire, ogni mese, di giga illimitati senza costi aggiuntivi. Consentito un massimo di tre SIM.