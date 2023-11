Stellantis, la holding multinazionale produttrice di autoveicoli, con sede nei Paesi Bassi, ha presentato un piano di conversione davvero molto interessante.

Il progetto consiste nel riuscire a convertire furgoni diesel di medie dimensioni in veicoli completamente elettrici, il tutto con un costo inferiore ai 20.000 euro.

L’iniziativa interesserà un gran numero di modelli di furgone, quali: Peugeot Expert, Citroen Jumpy, Opel Vivaro, Fiat Scudo e Toyota ProAce. Probabilmente sarà messa in atto a partire dal 2024.

Stellantis: gli obiettivi del nuovo progetto

Il piano di Stellantis nasce con l’obiettivo di rendere ai proprietari di piccole imprese, i furgoni elettrici più accessibili. In quanto si tratta di una soluzione economicamente sostenibile, ma anche ecologica, poiché non sarà più necessario dover acquistare un mezzo completamente nuovo.

Il progetto quindi prevede la sostituzione manuale del motore diesel dei veicoli con un propulsore totalmente elettrico. Con una spesa inferiore ai 20.000 euro per furgone.

Ovviamente l’autonomia delle vetture riconvertite non sarà la stessa di quella dei furgoni elettrici realizzati già in questo modo. Tuttavia offriranno comunque ottime prestazioni.

L’iniziativa in questione, riguarderà in particolar modo la Francia, grazie agli incentivi messi a disposizione dal paese. Essi infatti copriranno circa il 40% delle spese per la conversione del veicolo. Stiamo parlando di un totale di circa di un massimo di 10.000 euro.

Non sappiamo ancora nulla se la soluzione verrà applicata anche per altri paesi dell’Unione Europea, tuttavia si tratta di un’idea davvero incredibile che dovrebbe essere presa seriamente in considerazione.

Per maggiori informazioni a riguardo ed eventuali aggiornamenti non tarderemo ad informarvi!

Restate sintonizzati!