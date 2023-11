Se stai cercando un’offerta mobile che unisca un’abbondanza di dati, chiamate illimitate e un prezzo accessibile, Kena Mobile ha la soluzione ideale per te. Con un’offerta eccezionale di 230GB per 6 mesi a soli 6,99 euro al mese, questa è un’opportunità imperdibile che promette di soddisfare tutte le tue esigenze di connessione e comunicazione.

Attivando questa promozione, avrai accesso a un mondo di vantaggi. Oltre a minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi, sono compresi anche 200 SMS da utilizzare su tutti i dispositivi mobili. Tuttavia, il vero gioiello di questa offerta sono i 230GB di internet 4G che ti accompagneranno per sei mesi, offrendoti la libertà di navigare senza restrizioni.

L’imperdibile offerta di Kena Mobile

Cogliendo al volo questa opportunità offerta da Kena Mobile, sono compresi anche una serie di vantaggi extra. Il primo mese di servizio è offerto gratuitamente, e riceverai anche un bonus di 100GB aggiuntivi al mese per sei mesi, amplificando ulteriormente la tua esperienza di utilizzo. Inoltre, l’offerta non comprende alcun costo di attivazione, permettendo agli utenti di risparmiare ulteriormente sulle spese iniziali del servizio.

Questa offerta offre chiamate senza scatto alla risposta e per la navigazione una connessione 4G con velocità di 60 Mbps per download e 30 Mbps per upload, su tutto il territorio nazionale. La flessibilità dell’offerta Kena Mobile si estende alla possibilità di sottoscriverla sia per l‘attivazione di una nuova SIM che per il cambio operatore, mantenendo il tuo vecchio numero. È possibile richiedere la portabilità del proprio numero di telefono verso una vasta gamma di operatori, tra cui Iliad, CoopVoce, Poste Mobile, Fastweb Mobile, Tiscali, Lycamobile, e molti altri.

Non perdere altro tempo e attiva l’offerta Kena 6,99 230GB in pochi minuti. Per procedere basta recarsi sul sito web ufficiale di Kena, cliccare sull’opzione “Acquista”. È possibile procedere anche utilizzando l’app dedicata Kena Mobile e contattando il servizio clienti dedicato. Ricordiamo che l’offerta offre per tutti i nuovi utenti il primo mese gratuito e 100 GB extra ogni mese per i primi sei mesi. Inoltre, viene eliminato il costo totale di attivazione pari a 4,99 euro.

L’operatore virtuale Kena Mobile offre a tutti gli utenti una connessione affidabile e una copertura vantaggiosa. Questi dettagli garantiscono una navigazione senza limiti e comunicazioni senza compromessi. Per ottenere tutto questo ad un prezzo straordinario, consultar il sito web Kena per visionare tutti i dettagli relativi all’attivazione di questa vantaggiosissima offerta.