Ci sono tariffe PosteMobile che si adattano agli utenti di qualsiasi età. Tutti navigano con il proprio smartphone costantemente consumando grandi quantità di dati soprattutto se si è molto tempo fuori casa. Trovare una promo che sia capace di soddisfare questa esigenza non è affatto semplice soprattutto se non si vuole rinunciare ad un costo conveniente. E qui che entra in gioco PosteMobile con un’offerta ad un ottimo prezzo e contenente diversi vantaggi.

PosteMobile figura tra i migliori operatori presenti nel nostro territorio nel mercato della telefonia. Il gestore propone sia tariffe con chiamate i messaggi non delimitati, che a consumo e diverse quantità di giga a seconda della promozione scelta. Il sistema di PosteMobile per il conteggio è molto particolare: per ogni singolo credit corrispondono un minuto, 1 megabyte e un messaggio. I credit non potranno essere utilizzati come moneta per pagare servizi ulteriori come sfondi o suonerie nel momento in cui non vengono del tutto consumati. Nel caso effettuiate la portabilità del numero da un altro operatore, potrete scegliere di mantenere il vostro senza pagare costi aggiuntivi.

I vantaggi di PosteMobile Creami Extra WOW 150

Uno dei piani di abbonamento più allettanti di poste mobile è Creami Extra WOW 150. Con questa fantastica promozione si avranno sul proprio smartphone chiamate senza limiti di consumo e messaggi da inviare tranquillamente a chiunque perché illimitati. I giga a disposizione sono 150 e consentiranno di navigare ad una velocità del 4G+, raggiungendo i 300 Mbps in download. Se doveste fare una piccola trasferta al di fuori dell’Italia, potrete continuare ad usufruire del servizio poiché avrete 8,19 GB di dati per la navigazione in roaming.

Il costo tale offerta è di 8,99 € mensili. Non esiste il contributo per l’attivazione, ma si dovrà pagare la SIM versando un importo di 10€ al quale va aggiunta la spesa della prima ricarica di altri 10€. Come in tutte le altre opzioni di poste mobile anche qui troviamo i servizi gratuiti per la reperibilità come, ad esempio, Ti cerco e Richiama ora. Inoltre, la comodissima funzione di hotspot sarà gratuita. Gestire l’offerta sarà molto semplice grazie all’applicazione PostePay, monitorando il credito, attivando le funzioni annesse e ricaricando il credito. Nel caso in cui tutti i dati la promozione verrà bloccata, ma potrete comunque acquistare altri giga extra.