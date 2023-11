Nella maggior parte delle occasioni, quando parliamo di WhatsApp, ci scontriamo con novità che vengono prima di tutto introdotte nella versione mobile della celebre applicazione di Meta, per poi arrivare lentamente anche su WhatsApp Web, ovvero la versione che permette di accedere alle chat direttamente dal proprio notebook o PC desktop.

Da tempo ormai su WhatsApp sono stati lanciati i contenuti che si autodistruggono, ovvero quei contenuti che possono essere visti una solta volta o solo per un determinato periodo temporale, al termine del quale provvederanno alla cancellazione definitiva dai server aziendale, senza avere più la possibilità di accedervi. Un qualcosa che, per ora, è disponibile solo nella versione mobile di WhatsApp, ma che presto, come testimoniato dal leak di WABetaInfo, dovrebbe arrivare anche sul web.

WhatsApp, in arrivo una importante funzione anche sul web

Secondo quanto emerso, gli utenti potranno impostare/attivare l’opzione direttamente dalla barra di invio, con un pulsante apposito che permetterà ad esempio di inviare un’immagine o un contenuto, senza che vengano scaricati nella memoria del ricevente. Ciò porterà ad un guadagno dello spazio interno, ma sopratutto ad una maggiore attenzione alla privacy, proprio perché tali contenuti verranno poi completamente distrutti, risultando effimeri anche se inviati da WhatsApp web, e non solo dalla versione mobile della stessa applicazione di Meta.

Un piccolo grande passo in avanti che permetterà di allineare le due versioni, riuscendo così ad ottenere risultati simili tra loro, a prescindere da tutto il resto.