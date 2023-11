XPPen: offerte di Natale sugli ottimi tablet da disegno

XPPen, azienda leader nel settore della produzione di tablet di disegno, caratterizzati da una precisione eccellente nei tratti, da tantissimi livelli di pressione, e prezzi comunque abbordabili per il pubblico, lancia le proprie offerte di Natale, mettendo a disposizione sconti importanti su tutto il catalogo, così da avvicinarsi ulteriormente agli utenti che vorrebbero acquistarli, aggiungendoli al proprio carrello.

Il 2023 ha visto XPPen lanciare dispositivi con oltre 13’000 livelli di pressione (ed una nuova penna), pronta a promettere prestazioni sempre più vicine alla carta, così da garantire all’utente finale una maggiore personalizzazione del tratto, e non solo. Per festeggiare il migliore periodo dell’anno per completare i propri acquisti, l’azienda ha lanciato ottime offerte speciali sui modelli di punta, con sconti fino al 38% a partire dal 4 dicembre 2023 (ecco il sito ufficiale), scopriamoli assieme.

XPPen: le offerte di Natale