XPPen lancia Artist 12/16 (2nd Gen) in edizione speciale "Il Piccolo Principe"

Il 1° novembre, XPPen ha lanciato le due edizioni speciali di Artist 12 e Artist 16 (2nd

Gen) in collaborazione con “Il Piccolo Principe”. Limitata a soli 5000 esemplari, questa versione è dotata di uno schermo con un’elevata gamma di colori sRGB del 127% e l’X3 Elite Plus, oltre a una confezione regalo personalizzata comprendente una custodia protettiva, guanti da disegno, adesivi, ma anche una sorpresa che renderà felici tutti i fan del Piccolo Principe.

‘Il piccolo principe’, è un testo di fama mondiale, atto a risvegliare la purezza interiore delle persone e approfondire il pensiero sulla crescita, sul vero amore, sull’amicizia e sull’umanità. “La creazione è una ricerca di pura espressione romantica e di purezza oltre che una delle forme di narrazione più elevate”, afferma Amy Yuan, direttore marketing dell’azienda. Attraverso questa collaborazione, XPPen spera di risvegliare la consapevolezza delle persone riguardo ai propri sentimenti ed emozioni interiori accendendo il loro amore verso la ricerca della bellezza e della creatività.

XPPen Artist 12/16, nella nuova versione commemorativa, saranno disponibili nelle varianti da 11,9 e 15,4 pollici, per una più facile trasportabilità, con il logo del testo ben impresso all’accensione del display, nel momento in cui l’utente deciderà di imbarcarsi nel viaggio creato del Piccolo Principe. Per riuscire a fornire la migliore esperienza, incorporando alla perfezione le novità, XPPen ha aggiornato il set di accessori brandizzati, con tappetino per mouse, borsa protettiva, adesivi ed anche guanti da disegno.

XPPen Artist 12/16: alcune specifiche ed il prezzo

I prodotti realizzati in co-branding mantengono elevati gli standard qualitativi, oltre che di specifiche tecniche, sono un display da disegno EMR professionale ad ampia gamma di colori sRGB con supporto al 127%, capaci di dare vita ad ogni tratto di ispirazione creativa. Vengono commercializzati con la penna intelligente X3 Elite Plus, pensata per migliorare le prestazioni in tempo reale e fornire una maggiore reattività, così da dare agli artisti una risposta più precisa e stabile (oltre che poter cancellare il tratto), offrendo la sensazione di scrivere su carta vera e propria. Elementi che permettono agli utenti di trasformare la propria creatività in una vera e propria opera d’arte, capace di trasmettere il calore e la contemplazione che solo “Il piccolo principe” riesce ad offrire.

L’edizione speciale è disponibile con un numero limitato di unità: 2500 di Artist 12 (2nd gen) a 269,99 euro, e 2500 di Artist 16 (2nd gen) a 369,99 euro. Possono essere acquistate sul sito ufficiale di XPPen (premete qui per Artist 12 e premete qui per Artist 16).