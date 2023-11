Se siete una di quelle persone a cui non interessano o non piacciono i nuovi smartphone, ma preferite rimanere sulla “vecchia linea”, fareste bene a dare un’occhiata a ciò che la piattaforma Amazon ha da proporvi.

In questo periodo sta infatti proponendo Nokia 103 2023 a soli 25 euro. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Nokia 105 2023 a soli 25 euro

Nokia 105 2023 è un cellulare semplice, con una dotazione non particolarmente completa, adatto a chi non ha troppe pretese. Sul versante delle funzionalità, il Nokia 105 2023 non ha ne il GPS ne la connettività Wi-Fi. Dispone invece di radio ma non di memoria espandibile. Il trasferimento dati e la navigazione in internet è garantita dalla rete UMTS, non supporta però tecnologie più recenti come l’HSDPA.

Il display è da 1.8 pollici con una risoluzione di 160×120 pixel. Davvero un peccato la fotocamera, 0 megapixel,. Non dispone del flash. Unica nota negativa lo spessore di 14.5mm. Un po’ troppo spesso se paragonato agli smartphone attualmente sul mercato.

Dispone una batteria da 1000 mAh che può durare per giorni e giorni, attualmente, come anticipato poco fa, la piattaforma Amazon a questo link lo propone per soli 24.99 euro.