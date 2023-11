Il perimetro della divisione della rete fissa di Telecom Italia TIM è stato definito dall’operatore telefonico, segnando un passo significativo verso la cessione di questa parte strategica dell’azienda di telecomunicazioni. Secondo quanto riportato da Antonella Olivieri per il Sole24Ore il 25 novembre, il fondo americano Kkr diventerà, infatti, proprietario della divisione in questione, comprensiva dell’infrastruttura di rete fissa, della rete di accesso e di altri asset chiave. Questa mossa è parte di un più ampio processo di riorganizzazione aziendale proposto da TIM.

TIM riorganizza il suo perimetro

La società ha ufficialmente comunicato il perimetro del ramo d’azienda coinvolto nella cessione, che include il 96% delle attività sotto l’area rete di TIM. Questo comprende non solo l’infrastruttura di rete fissa, ma anche immobili correlati, attività wholesale e l’intera partecipazione nella controllata Telenergia. L’intenzione è quella di trasferire la proprietà di questa divisione al fondo Kkr.

Il contratto di cessione prevede che TIM attribuisca il ramo d’azienda della rete fissa in FiberCop, mentre ad Optics Bidco, un veicolo detenuto al 90% da Kkr, acquisirà l’intera partecipazione di TIM in FiberCop, che ammonta al 58%. Il closing di questa transazione è previsto, sempre secondo quanto dichiarato da Olivieri, per l’estate dell’anno successivo, indicando un’attuazione concreta dei piani di cessione che hanno appena avuto inizio.

Inoltre, sempre da questa dichiarazione emerge che il Tesoro si è impegnato a entrare nella NetCo, con l’acquisizione di una quota attualmente pari al 20%. Parallelamente, F2i sta al momento raccogliendo fondi per un ammontare di circa un miliardo di euro. Questi fondi includono 300 milioni provenienti dalla sottoscrizione delle casse previdenziali, altri 300 milioni provenienti dalle fondazioni bancarie e il resto proveniente dagli investitori al progetto. L’obiettivo di F2i è rilevare un ulteriore 10% della NetCo, consolidando in questo modo la partecipazione di attori chiave nel settore.

In sintesi, la definizione del perimetro della divisione della rete fissa di TIM rappresenta una fase chiave all’interno del processo di cessione, con diverse entità, tra cui Kkr, il Tesoro e F2i, coinvolte in operazioni che ridefiniranno il panorama stesso delle infrastrutture di telecomunicazione rivoluzionando completamente gli assetti del mercato in tutta Italia.