Nel corso della vostra esperienza con la rete mobile, siamo certi che vi sia capitato, almeno una volta nella vita, di avere problemi di connessione, e di non sapere a tutti gli effetti se il down fosse legato al vostro smartphone, oppure all’operatore telefonico di riferimento. Per superare questo impasse, ecco arrivare una soluzione definitiva, che prende il nome di Downdetector.

Questi a tutti gli effetti è un servizio online completamente gratuito, a cui tutti noi possiamo accedere, senza vincoli o limitazioni particolari, e che allo stesso tempo non richiede registrazioni di alcun tipo. Gli utenti che oggi vogliono fruirne, non devono fare altro che aprire il sito, e collegarsi da qualsiasi dispositivo, sia esso uno smartphone, un tablet, un notebook o un PC desktop.

Down di Vodafone, Iliad, TIM e WindTre: come scoprirlo subito

Downdetector funge da raccoglitore di segnalazioni, in altre parole gli utenti di tutto il mondo possono inviare un report al sito, segnalando una difficoltà particolare della rete, sia essa legata ad esempio all’invio di messaggi, o anche all’impossibilità di collegarsi ad internet. Il sistema inserisce queste segnalazioni su un grafico, mostrato subito in prima pagina, il quale vi permetterà di capire se il problema è condiviso con altri, e quindi di conseguenza sia da imputare direttamente all’operatore (in tal caso vedrete un picco).

In aggiunta sarà possibile osservare la distribuzione delle segnalazioni, così da capire se il problema è legato ad una sola zona, con il dettaglio dei problemi riscontrati dagli altri utenti.