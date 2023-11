Whatsapp, finalmente possiamo inviare foto ad alta risoluzione

Gli smartphone di ultima generazione offrono la capacità di scattare foto in alta risoluzione e con dettagli impressionanti. Tuttavia, quando si tratta di condividere queste immagini attraverso piattaforme di messaggistica come Whatsapp, spesso ci si imbatte in un problema: la compressione automatica. Questo sistema è implementato per ridurre il peso dei file inviati e per non appesantire eccessivamente la memoria dell’applicazione e la connessione internet.

Whatsapp: finalmente le foto avranno la loro risoluzione originale

Esistono metodi per inviare immagini a risoluzione originale, ma spesso questi processi possono essere complicati e richiedere tempo. In alcuni casi, i file di dimensioni notevoli non possono essere nemmeno inviati tramite e-mail, rendendo necessario l’uso di servizi esterni come WeTransfer.

Recentemente, molte piattaforme di messaggistica stanno adeguandosi per permettere l’invio di immagini senza compressione o lasciando la scelta all’utente su come procedere. Tra le prime applicazioni ad adottare questa politica c’è Telegram, che da sempre si distingue per innovazioni a favore degli utenti. Sull’app, ad esempio, è possibile scegliere se inviare un’immagine compressa o in formato originale ad alta risoluzione.

Quanto a Whatsapp, per inviare una foto ad alta risoluzione, è sufficiente selezionare il pulsante “HD” che appare nella schermata di editing quando si tenta di condividere un’immagine in chat. Questo permette di scegliere tra la qualità standard e la qualità HD. Le immagini inviate in HD mantengono una risoluzione superiore e sono più nitide, ma occupano più spazio di archiviazione e richiedono più tempo per essere inviate. L’introduzione di questa opzione da parte di WhatsApp è un cambiamento significativo, in quanto permette agli utenti di decidere se privilegiare la qualità dell’immagine o la velocità di invio.