Oggi, Sky e Fastweb hanno annunciato con entusiasmo la firma di un accordo pluriennale che segna l’inizio di un nuovo capitolo nell’evoluzione della connettività in Italia. Questa collaborazione strategica darà vita, nei primi mesi del 2024, a Sky Mobile powered by Fastweb, un’offerta mobile innovativa, affidabile, e conveniente.

La forza della connessione: Sky Mobile powered by Fastweb

L’obiettivo di questa collaborazione è fornire un’esperienza di connettività completa e all’avanguardia. Sky, già noto per i suoi contenuti esclusivi e l’ultra broadband di Sky Wifi, ora espande la sua offerta includendo il servizio mobile. Grazie alla partnership con Fastweb, leader nel settore delle infrastrutture fisse e mobili, Sky Mobile sarà alimentato dalla potenza del 5G, rendendo l’esperienza di connessione più veloce, affidabile e disponibile su tutto il territorio italiano.

Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia, ha sottolineato l’importanza di questa partnership: “Siamo entusiasti di annunciare il lancio di Sky Mobile grazie a un accordo con Fastweb, partner tecnologico anche per il broadband di Sky Wifi. Dopo essere entrati nelle case di milioni di italiani con i nostri contenuti esclusivi e l’ultra broadband di Sky Wifi, con il lancio di Sky Mobile vogliamo completare la nostra offerta di servizi diventando un punto di riferimento per le famiglie Sky anche per tutte le esigenze di connettività.”

Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb, ha ribadito il ruolo centrale di Fastweb nel mercato mobile attraverso questo accordo: “La partnership siglata con Sky conferma il ruolo di primo piano delle nostre infrastrutture fisse e mobili. Grazie a questo accordo di distribuzione si rafforza ulteriormente il nostro posizionamento sul mercato mobile.”

Il futuro della connessione: Sky Mobile completa l’offerta

Con Sky Mobile, l’azienda si propone di offrire un’esperienza ancora più completa ai propri clienti, diventando il partner ideale per le famiglie italiane. La combinazione della qualità dei contenuti di intrattenimento, cinema e sport di Sky con l’innovativa esperienza di visione di Sky Glass e l’ultra broadband di Sky Wifi è destinata a posizionare Sky come leader indiscusso nel settore della connettività e dell’intrattenimento.

In conclusione, la partnership tra Sky e Fastweb non solo rappresenta un passo significativo nell’evoluzione delle offerte di connettività in Italia, ma promette di ridefinire il modo in cui le famiglie italiane vivono e sperimentano la connessione mobile. Restate con noi per ulteriori dettagli su Sky Mobile powered by Fastweb, che si prevede sarà lanciato con grande successo nel corso dei primi mesi del prossimo anno.