Fra pochissimi giorni, ovvero il prossimo 29 novembre 2023, il produttore tech Xiaomi terrà un importante evento durante il quale annuncerà la nuova serie di smartphone Redmi K70. Al debutto ci aspettiamo almeno tre modelli. Due di questi saranno i nuovi Redmi K70 e Redmi K70 Pro. Proprio questi ultimi sono stati avvistati in rete in queste ore in delle prime immagini dal vivo.

Xiaomi Redmi K70 e Redmi K70 Pro, eccoli in queste prime immagini dal vivo

I prossimi top di gamma Xiaomi Redmi K70 e K70 Pro sono stati avvistati in rete in queste ore in alcune immagini dal vivo. Grazie ad esse, possiamo quindi dare uno sguardo ravvicinato al loro design a pochissimi giorni dal loro debutto ufficiale. Le immagini ci mostrano due smartphone pressoché simili dal punto di vista estetico, con grandi display con un foro centrale per la selfie camera e con delle cornici molto sottili.

Su entrambi il retro dello smartphone sarà caratterizzato da un modulo fotografico diverso dal solito, con una zona rettangolare rialzata con al suo interno quattro piccole zone circolari. Qui troveranno posto tre fotocamere ed un flash LED. Su entrambi i device troveremo un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine. Il modello Pro avrà inoltre un sensore teleobiettivo 2x, mentre la versione standard avrà un classico sensore da 2 MP.

Ricordiamo che, dal punto di vista prestazionale, ci sarà il potente soc Snapdragon 8 Gen 3 su Redmi K70 Pro, mentre su Redmi K70 ci sarà il soc Snapdragon 8 Gen 2. Il software sarà invece Android 14 con la nuova interfaccia utente Xiaomi HyperOS 1.0.1.