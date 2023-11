La Serie A ha trovato una casa sino al 2029. Nelle scorse settimane, dopo un lungo tira e molla, Sky e DAZN si sono garantite l’esclusiva del massimo torneo italiano di calcio per altri cinque anni, dopo la stagione attualmente in corso.

Sky e DAZN, confermata l’offerta congiunta delle due pay tv

La divisione dei diritti televisivi per i prossimi campionati seguirà lo schema già attualmente non atto, con tutte le partite di Serie A che saranno visibili soltanto su DAZN e con Sky che potrà trasmettere ogni giornata sino a tre match di campionato. Ovviamente, la Lega Serie A, lascerà alle pay tv la possibilità di siglare delle partnership commerciali, partnership che sono già in atto sul fronte delle tecnologia.

L’accordo odierno che lega Sky e DAZN consente ad esempio, a tutti i clienti di Sky, di accedere all’app di DAZN direttamente attraverso il decoder satellitare, per mezzo del dispositivo di ultima generazione Sky Q. Questo servizio assicura agli abbonati della pay tv satellitare la possibilità di non cambiare telecomando né tantomeno il proprio dispositivo per le partite di Serie A.

Attraverso la partnership strategica siglata dalle due tv a pagamento, inoltre, tutti i principali eventi trasmessi da DAZN, oltre che attraverso la tecnologia streaming, saranno disponibili anche via satellitare. Gli utenti potranno attivare su Sky il canale Zona DAZN, un’alternativa a chi non vuole affidarsi allo streaming, ad un costo mensile pari a 7,50 euro al mese. Questo prezzo va ad aggiungersi al prezzo del regolare abbonamento per il servizio streaming.