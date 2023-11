Per tutti i fan del colosso giapponese del settore tech, Samsung, abbiamo una straordinaria notizia.

In questi ultimi giorni, sul web, sembrano infatti essere state trapelate le prime foto del Samsung Galaxy S24 Ultra.

Non esageriamo nel dire che queste ultime hanno generato un vero e proprio scalpore e un grande entusiasmo per coloro che attendevano con ansia il lancio del nuovo smartphone.

Smartphone che, almeno per il momento, sembra sia riuscito a soddisfare gran parte delle aspettative.

Ma da cosa dipende questo sentimento di euforia ?

Samsung Galaxy S24 Ultra, lo smartphone che supererà ogni aspettativa

Grazie ad un Twitter pubblicato da SuperRoader, il 35 Novembre 2023, quindi appena qualche giorno fa, è stato possibile avere qualche prima notizia interessante circa il design del prossimo Samsung Galaxy S24 Ultra.

Ebbene, seppur inizialmente, era piuttosto diffusa l’opinione secondo cui lo smartphone avrebbe avuto uno schermo piatto, sembra invece che questa ipotesi sia stata rigettata.

È probabile, infatti, che il nuovo modello Samsung disporrá ancora di un display curvo.

In base ad alcuni dettagli che sono stati rilasciati, sembra quindi che, il Galaxy S24 Ultra, avrà:

Bordi curvi da 0,3-0,4 mm;

Dimensioni del telaio superiore e inferiore uguale alla metà di quelle dell’S23 Ultra;

uguale alla metà di quelle dell’S23 Ultra; Frame sinistro e destro uguali a quelli dell’S23 Ultra.

In ogni caso, il debutto ufficiale del cellulare avverrà 17 gennaio 2024. Dunque per tutte le altre informazioni a riguardo e per avere la certezza assoluta di quelle che abbiamo appena rilasciato, di sarà da attendere ancora un po’.

Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!