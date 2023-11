Le password al giorno d’oggi sono senza dubbio lo strumento di protezione dei nostri account più importante e prezioso a nostra disposizione, fanno letteralmente da barriera a tutte le nostre info sensibili ed anche alla nostra identità digitale che appunto senza di esse cadrebbe nelle mani di chi vuole recarci danno.

Vista la loro importanza, scegliere con cura la password per un account è essenziale per non correre il pericolo di essere violati, scegliere infatti una password semplice o molto diffusa all’interno della community (es. 1234 o 123456), espone a violazione dei nostri accounts e di conseguenza anche al furto di identità.

Se dunque avete paura di essere i prossimi, seguite attentamente i consigli che vi stiamo per dare per non correre il pericolo di essere violati e di subire furti di dati, identità o denaro dal conto bancario.

Come scegliere e come comportarsi

Innanzitutto quando scegliere una password dovete fare attenzione a scegliere una parola lunga, che solo voi potete ricordare e che sia difficilmente ricollegabile alla vostra persona dall’esterno, dopodiché farcitela con lettere maiuscole, caratteri speciali come punti esclamativi e interrogativi, asterischi e trattini, ovviamente in punti strategici che solo voi potete capire, senza ovviamente dimenticare i numeri.

In tutto ciò però dovete anche prestare attenzione al vostro comportamento, non ha senso scegliere una password inviolabile se poi siete voi stessi a consegnarla nelle mani degli hackers, dunque abbiate cura di controllare che il vostro PC non sia infetto, di non cadere nelle truffe phishing e di abilitare le autenticazioni a due fattori, così in caso di violazione ci sarà un’altra linea di protezione a difendervi.