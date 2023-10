Galaxy S24 è in arrivo, Samsung ci sta lavorando e a quanto sembra pare voglia puntare moltissimo sull’Intelligenza Artificiale, tanto da arrivare a dire che il suo prossimo Galaxy sarà lo “smartphone IA più intelligente di sempre”, ebbene sono emersi alcuni dettagli interessanti su quello che sarà il piano dell’azienda coreana per implementare l’IA.

Stando a quanto riportato da Sammobile, uno dei principali outlet mondiali del mondo Samsung, l’azienda starebbe lavorando ad un algoritmo di deep learning proprietario da implementare in Galaxy S24 simile a quelli presenti in ChatGPT e Google Bard, capace dunque di interagire con l’utente e di creare contenuti testuali, immagini, storie e altro semplicemente da un input testuale dell’utente.

Implementazioni IA

Come se non bastasse Samsung starebbe pensando anche di implementare delle nuove funzionalità sempre basate su IA per i fotografi, nel dettaglio una funzione di text-to-image su Galaxy S24 Ultra, alla quale si accosteranno anche nuovi strumenti di editing IA un po’ sulla scia di quanto abbiamo visto sui Pixel 8 di Google.

In aggiunta a tutto ciò dovrebbe poi arrivare anche il tanto vociferato maxi-aggiornamento IA di Bixby, in concomitanza con S24 e la nuova One UI 6.1, il quale dovrebbe rendere l’assistente smart più “umano” con dunque conversazioni più sciolte e meno impostate rispetto a quanto visto con gli altri assistenti rivali, il tutto grazie all’integrazione di un LLM nell’assistente vocale.

Il tutto sarà possibile grazie al nuovo Snapdragon 8 Gen3, il quale grazie alla sua nuova NPU promette di raddoppiare le potenzialità IA degli smartphone facendo girare gli LLM direttamente on device e non in cloud.