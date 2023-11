La compagnia giapponese Sony è inarrestabile.

Dopo il recentissimo debutto del Sony Xperia 5 V, l’azienda sta già lavorando ai prossimi modelli di smartphone della stessa gamma. Stiamo parlando del Sony Xperia 1 VI e 5 VI.

I nuovi dispositivi presenteranno inoltre funzioni inedite, che nessun’altra azienda tech aveva pensato di introdurre fino a questo momento.

Ma vediamo meglio di cosa si tratta e perché è così importante.

Sony, viene introdotta la funzione di firma digitale

Ebbene Sony, sembra abbia intenzione di attuare un’ulteriore innovazione del settore tecnologico, introducendo per i suoi nuovi modelli di smartphone, una soluzione di “firma digitale” per le foto e i video.

Non sappiamo ancora con certezza in che modo dovrebbe funzionare questa nuova operazione. Né se sarà disponibile per tutti i nuovi modelli di smartphone Sony. Tuttavia, essa coinvolgerà sicuramente i metadati delle immagini e dei video. Tale aggiornamento sarà lanciato ufficialmente presumibilmente entro la primavera del 2024. Anche se già da adesso non si fa che parlarne, insieme alle supposizioni riguardo ad altri tipi di aggiornamenti.

La società giapponese, si avvalerá inoltre, delle nuove ed incredibili potenzialità dell’intelligenza artificiale, di cui nell’ultimo periodo soprattutto non si fa altro che parlare.

Quest’ultima verrà infatti, applicata per verificare che una data immagine o video, sia frutto di un’intuizione personale e che sia effettivamente autentica e originale. Priva dunque di eventuali modifiche ed interventi da parte dell’ intelligenza.

Insomma per verificare, che un dato elemento siaz a tutti glie effetti, opera della mano e della mente dell’uomo. Senza alcun intervento e ausilio da parte della nuova tecnologia artificiale.

Il tutto al fine di preservare l’esperienza reale dell’utente. Non a caso la tecnologia anti-manipolazione è, soprattutto di recente, al centro di molte discussioni.