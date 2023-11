Anche in casa OnePlus tira aria di annuncio, il colosso cinese ha infatti finalmente annunciato la sua nuova serie di Smartphone top di gamma, parliamo della serie numero dodici che raccoglie una pesante eredità, quella ovviamente del fratellino maggiore che ha saputo conquistare tantissimi utenti.

La presentazione ufficiale dello smartphone arriverà il 4 Dicembre, almeno in Cina ed ora le notizie in circolazione sono tante e quelle ufficiali rilasciate dal colosso cinese si mescolano spesso con quelle ufficiose diffuse dai leakers online, ciò che sappiamo per certo è che lo smartphone arriverà in tre colorazioni che hanno un significato importante e simbolico.

Tre colori e tre concetti

Il device verrà rilasciato in tre colori specifici ognuno dei quali esprime un’idea a se stante:

Nero : Rappresenta il duro lavoro dell’azienda per riuscire ad emergere nel panorama del mercato tra le varie aziende competitor.

: Rappresenta il duro lavoro dell’azienda per riuscire ad emergere nel panorama del mercato tra le varie aziende competitor. Verde : Rappresenta una roccia che si erge tra montagne e fiumi.

: Rappresenta una Bianco: Un colore che rappresenta uno spazio vuoto e dunque il futuro, da riempire come meglio sarà possibile farlo.

Non si sa ancora se questo trinomio di colori sarà disponibile solo per il mercato cinese o anche per l’occidente, a questa dinamica però dobbiamo aggiungere anche il rumors diffuso dal leaker Digital Chat Station, il quale attesta che OnePlus 12 avrà anche una back cover con texture in tema legno, un chiaro richiamo ai dieci anni di anniversario di OnePlus che iniziò il suo viaggio con OnePlus One il quale aveva appunto una cover posteriore in texture lignea sostituibile.