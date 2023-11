In attesa del debutto del nuovo sistema operativo IOS 17.2, gli utenti iPhone sembra che stiano affrontando complessi bug per quanto riguarda la precedente versione di IOS 17.

Pare infatti che il recente bug originato dall’ultima versione del sistema operativo stia causando un blocco completo degli iPhone.

Il problema riguarda il fatto che il display dello smartphone, diventi improvvisamente insensibile al tocco, dunque non vi è più alcuna reazione al touch.

Ciò è stato mostrato proprio attraverso un video che l’utente bibasik7, ha postato su X, ex Twitter.

Bug IOS 17, di cosa si tratta e come è possibile risolvere la problematica

Il bug IOS tuttavia, sembra non riguardare esclusivamente il mancato funzionamento del touch del display, ma anche i tasti di accensione e regolazione del volume.

Infatti, anche i pulsanti analogici non rispondono in alcun modo alle interazioni.

Secondo alcuni esperti, tale situazione è collegata ad alcune problematiche che riguardano la libreria delle app IOS.

In particolare, ci riferiamo alla versione 17.1.1, in base al risultato di alcuni rapporti riguardanti l’intera gamma di iPhone, dall’iPhone 13 al 15.

In ogni caso, malgrado il fastidio della problematica rilevata, essa può essere risolta mediante una sequenza di azioni da mettere in pratica. Tra queste si consiglia l’arresto forzato del dispositivo, premendo in contemporanea i tasti di accensione e di regolazione del volume.

Tuttavia, nel caso non abbiate mai provato l’arresto forzato del vostro iPhone, potete consultare una guida specifica in cui sono riportati tutti i passaggi da seguire, digitando sul web proprio la frase “arresto forzato IPhone”. Dopodiché la situazione dovrebbe essere risolta a tutti gli effetti e a tempo indeterminato.