Il social network più utilizzato in tutto il pianeta senza alcun dubbio è Instagram, il famosissimo social di casa Meta infatti vanta una platea di utenti a dir poco assoluta conquistata negli anni grazie alle funzionalità dell’app che sono state in grado di conquistare tutti e di restare sempre aggiornate e sul pezzo.

Questo amore indiscriminato verso il social ha però generato un lato oscuro che soprattutto nelle generazioni più giovani ha assunto in alcuni casi la forma di quella che sembra una dipendenza dal social, è infatti nato ad esempio il fenomeno dello scrolling dei reels che porta via tempo alle persone che andrebbe dedicato al mondo reale.

Instagram è consapevole di questa cosa, infatti lo scorso anno introdusse l’opzione “Prenditi una pausa” che avvisa l’utente dopo mezz’ora di uso ininterrotto e lo invita a staccarsi dal social per dedicare tempo alle sue attività nel mondo reale.

Come ridurre il tempo dedicato

Se dunque vi foste resi conto di voler trascorrere meno tempo facendo scroll tra i vari post su Instagram, un modo per organizzarvi effettivamente c’è, esiste un modo per regolarvi sulle ore che trascorrete in media sul social e di conseguenza organizzare una strategia per iniziare a ridurle.

Lo strumento che Instagram mette a disposizione è interno alla sua applicazione, si tratta del tempo medio giornaliero, per leggerlo vi basterà andare sulla vostra pagina personale, dopodiché cliccare sulle opzioni in alto a destra e cliccare su “Le mie attività”, dopodiché selezionare il tempo medio che verrà visualizzato giorno per giorno con una media, quel valore sarà il punto di partenza.