Il prossimo 5 dicembre verrà svelato ufficialmente l’atteso OnePlus 12. Il produttore cinese si sta preparando al lancio del flagship con un evento dedicato che si terrà in Cina e che permetterà di scoprire tutti i segreti del device.

Tuttavia, al fine di aumentare l’attesa, alcune delle caratteristiche tecniche di OnePlus 12 sono state svelate direttamente dal brand. In Cina è iniziata la comunicazione pubblicitaria riguardante il device e su Weibo sono state condivise alcune specifiche del dispositivo.

In particolare, OnePlus ha svelato che il flagship sarà caratterizzato da 24 GB di RAM di tipo LPDDR5X e 1 TB di storage UFS 4.0. Il sistema potrà contare anche sulla potenza garantita dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Il lancio ufficiale di OnePlus 12 si avvicina e possiamo scoprire parte della scheda tecnica del flagship prima dell’evento di presentazione

Inoltre, una delle colorazioni disponibili al lancio sarà una particolare tonalità di verde con un motivo che richiama il marmo. Questa colorazione sarà richiamata anche all’interno dell’isola che ospiterà le tre fotocamere posteriori e il doppio flash LED.

Al momento non sono noti i sensori ufficiali scelti dal brand ma, dalle immagini, sembra che un’ottica potrà contare sullo zoom periscopico. Inoltre, sia le ottiche che il software di scatto sarà, ancora una volta, realizzato in collaborazione con Hasselblad.

Stando ad alcune indiscrezioni non ufficialmente confermate, OnePlus 12 potrà contare su un display realizzato da BOE con una diagonale di 6,8 pollici e una risoluzione 2K. La luminosità massima toccherà i 2.600 nit per garantire una elevata leggibilità in ogni condizione. Nonostante il debutto previsto per il 5 dicembre in Cina, la commercializzazione a livello internazionale è attesa a partire da gennaio 2024.