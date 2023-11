Dopo gli sticker generati dall’intelligenza artificiale, si ritorna a parlare di Instagram grazie ad una nuova funzionalità. In realtà più che di un’idea innovativa si parla del cambiamento di un’opzione già esistente. Parliamo delle storie, la cui durata solitamente è di 24 ore, mentre ora si vocifera che probabilmente ci passerà ad una loro scadenza di 7 giorni.

Questa novità, secondo le notizie riportate dal leaker online, verrà chiamata “my week” e proprio come accennato, e come si può comprendere dal nome, permetterà di mettere in evidenza le storie per una settimana, allungando il lasso di tempo per far sì che più persone riescano a visualizzarle.

Instagram torna alla ribalta?

L’obiettivo del team Meta, società di Mark Zuckerberg è proprietaria del social network, è quello di consentire a tutti gli utenti di eliminare le storie in qualsiasi momento e di aggiungere altri contenuti nella tipologia apposita “my week”. La funzione quindi sarebbe molto simile alla tendenza delle storie “classiche” che mostrano una serie di foto, solitamente in collage, in cui gli utenti raccontano non solo la loro settimana o la giornata, ma anche l’intero mese.

Ad ora non sono giunte notizie ufficiali riguardanti tale funzione, quindi bisogna attendere che rilascino delle dichiarazioni. Probabilmente, questa novità da parte degli sviluppatori è un tentativo di riportare in auge un social ormai passato in secondo piano rispetto a quello che può essere ad esempio TikTok. L’uso di entrambe le piattaforme dimostra ancora una volta come la nostra società tenda ad esprimere le proprie opinioni ed emozioni attraverso l’utilizzo delle immagini piuttosto che delle parole. Sei Instagram si concentra sulla condivisione di foto statiche, il punto forte di TikTok è proprio nei video. Voi cosa preferite? TikTok o Instagram? O ci sorprenderete rispondendo Facebook?