La scorsa estate Google ha abbandonato definitivamente una delle sue più vecchie versioni del sistema operativo Android, ovvero KitKat. Tuttavia, sembra che, nonostante questa decisione, ve ne siano altre, altrettanto passate, che continuano ad essere supportate.

Ciò però non riguarda Google Calendar, una delle più basilari e vecchie app di Google. Quest’ ultima fornisce all’ utente la possibilità di organizzare il proprio calendario, inserendo promemoria, riunioni e date di eventi a cui partecipare. Insomma un’applicazione davvero molto utile nel suo complesso, ma che dovrà dire addio alle sue versioni precedenti.

Google: abbandonate le vecchie versioni del sistema operativo Android

Secondo alcune notizie che, di recente, stanno circolando sul web, Google ha deciso che le versioni Android precedenti alla versione 7.1 Nougat, non avranno più accesso all’app Calendar.

Tuttavia, è probabile che questo sia solo l’inizio di un lungo e nuovo periodo durante il quale, il noto colosso mondiale, intenderà aggiornare moltissime altre applicazioni. Si pensa, infatti, che Google provvederà ad aggiornare ed eliminare dalla sua lista tutte le versioni di Android inferiori alla 8.0. Anche se non sappiamo ancora con certezza se e quando questa cosa avverrà.

Di tratta di una decisione che, probabilmente, è stata presa a causa dei nuovi standard di sicurezza richiesti per i dispositivi con il suo sistema operativo, Android.

In ogni caso, almeno per il momento, non sappiamo ancora quali saranno le altre app o versioni Android a dover essere sottoposte alla “verifica Google“. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi che non tarderemo a riportarvi.

Restate sintonizzati!