Dicembre è ormai alle porte e le varie aziende del settore dello streaming si accingono ad aggiornare i propri cataloghi multimediali. In queste ultime settimane, le aziende come Netflix o Disney+ hanno già comunicato i nomi di alcuni dei titoli che saranno presto disponibili per gli utenti e ora anche Amazon ha rivelato alcuni dei titoli in arrivo a dicembre su Amazon Prime Video.

Amazon sta per aggiornare il catalogo multimediale di Prime Video

Anche il colosso Amazon ha dalla sua un catalogo ricco di contenuti multimediali sulla sua piattaforma di Amazon Prime Video. Come ogni mese, anche Amazon aggiunge costantemente diversi nuovi titoli a questo catalogo e molto presto lo farà. Siamo infatti quasi arrivati a dicembre e ora sono emersi alcuni dei titoli che vedremo arrivare sulla piattaforma. Tra i nuovi arrivi per il prossimo mese, ci saranno non solo nuove serie tv, ma anche nuovi film, tra cui anche un film natalizio, ovvero Buon Natale da Candy Cane Lane.

Serie tv in arrivo su Amazon Prime Video a dicembre 2023

• GIGOLÒ PER CASO – a partire dal 21 dicembre 2023

• I FARAD – a partire dal 12 dicembre 2023

• REACHER S2 – a partire dal 15 dicembre 2023

• ME CONTRO TE – LA FAMIGLIA REALE S2 – a partire dal 20 dicembre 2023

Film in arrivo a dicembre 2023 su Amazon Prime Video

• BUON NATALE DA CANDY CANE LANE – a partite dall’1 dicembre 2023

• RH+ – a partire dal 5 dicembre 2023

• UN PICCOLO BATMAN PER UN GRANDE BAT-NATALE – a partire dall’8 dicembre 2023

• IL TUO NATALE O IL MIO 2 – a partire dall’8 dicembre 2023

• SILVER AND THE BOOK OF DREAMS – a partire dall’8 dicembre 2023