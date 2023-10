L’iPhone si spegne da solo durante la notte anche se carico? La colpa potrebbe essere di un nuovo bug che sta circolando e che si manifesta solo nelle ore buie. Lo spegnimento improvviso potrebbe causare l’interruzione di alcune funzionalità in corso e disattivare anche le sveglie impostate per il mattino successivo.

Il malfunzionamento è stato evidenziato da molteplici segnalazioni e sembra essere presente non soltanto sui nuovi dispositivi, ma anche su quelli precedenti.

Cosa causa esattamente il bug all’iPhone

Il bug potrebbe causare particolari disagi ai viaggiatori che hanno in programma di spostarsi durante la notte. Questo infatti, come già detto, va a cancellare le sveglie e potrebbe causare la perdita, ad esempio, di un aereo prenotato per la mattina, facendoci svegliare troppo tardi. Reddit ha segnalato che il malfunzionamento si verifica maggiormente sugli ultimi modelli; tuttavia, alcuni utenti hanno iniziato a sperimentare i disagi del bug anche altri iPhone oltre a quelli della serie 15. Gli spegnimenti possono durare per ore intere, bloccando le varie applicazioni in background e rendendo lo smartphone impossibile da utilizzare. Accorgersi della presenza di questo bug è molto semplice: il mattino successivo il cellulare richiederà il codice di sblocco.

Vi è però un altro metodo per controllare se l l’iPhone sia stato colpito. Basterà andare nelle IMPOSTAZIONI e selezionare la voce BATTERIA. Nel caso in cui il diagramma presentato differente al consumo mostra strani livelli pari allo zero durante le ore notturne, questo indicherà che il dispositivo si sarà automaticamente spento. Esiste un modo per evitare il manifestarsi del problema? Purtroppo, al momento la Apple non ha ancora elaborato una soluzione, quindi gli utenti dovranno attendere ulteriori notizie. Date però le moltissime segnalazioni si suppone che al momento il team della mela ci stia lavorando. Esperti credono che il bug verrà risolto attraverso l’installazione dell’aggiornamento iOS 17. Nel frattempo, se doveste fare affidamento sull’iPhone per svegliarvi, consigliamo di applicare degli allarmi anche su altri dispositivi o magari fare ritorno alle vecchie sveglie disponibili anche su Amazon.