Le novità che interessano Instagram e Facebook sono sempre maggiori in termini numerici e potrebbero non essere del tutto piacevoli per il pubblico. Seguendo quella che è una via introdotta nel mondo dei social da Elon Musk con la sua nuova piattaforma X, i principali servizi di casa Meta sono sempre più allineati sui profili a pagamento.

Facebook e Instagram, la rivoluzione degli account a pagamento

Già in queste settimane Facebook ed Instagram hanno introdotto per gli utenti alcune funzioni che prevedono il pagamento di una quota mensile. Tra questi servizi vi è ad esempio la possibile eliminazione delle pubblicità. In linea con quanto previsto da portali come YouTube Premium, gli iscritti ai portali di Meta, previo pagamento, possono scegliere di navigare sui social senza interruzioni pubblicitarie.

Le novità dei due servizi rientrano nel novero delle funzioni garantite dal programma Meta Verified. Come noto, i due popolari social da qualche mese assicurano agli iscritti anche la possibilità di dotarsi delle spunte blu. Tutti gli utenti potranno certificare il possesso del proprio profilo, a patto di pagare una quota mensile dal costo pari a 13,99 euro per chi acquista via desktop e 16,99 euro per chi acquista da app.

Nel novero dei servizi a pagamento, oltre allo stop delle pubblicità ed alle spunte blu, Facebook ed Instagram assicurano anche assistenza prioritaria per problemi relativi a furto di account e condivisione di dati personali. La scelta di fare parte del programma per ora è facoltativa. Gli iscritti ai social potranno quindi continuare la loro esperienza, senza alcun abbonamento, senza profili verificati e con la presenza delle inserzioni pubblicitarie.